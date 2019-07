Fortaleza entra em semana importante de contratação de reforços

Após um domingo de folga, o Fortaleza se reapresenta nesta segunda-feira (1º) para iniciar a segunda semana de atividades desde a pausa da Copa América. A diretoria segue em busca de um zagueiro, um meio-campista e um atacante de velocidade, que jogue pelos lados, após a saída na semana passada de Marcinho.

Além dele, Matheus Alessandro, que também é atacante, desligou-se da equipe. Outro jogador de frente, o artilheiro Junior Santos deixou o Tricolor do Pici para ir jogar no futebol chinês.

Em coletiva na saída de Marcinho, o presidente do Leão, Marcelo Paz, chegou a confirmar que está em negociação com um meia que atua fora do Brasil, mas não revelou nomes. Sobre o meia Eduardo, que atua no futebol português, ele diz que a negociação não avançou.

O dirigente descartou ainda a contratação do zagueiro Diego Galo, que joga no Deportivo de Aves, de Portugal. O jogador havia sido oferecido à diretoria tricolor.

A expectativa da torcida é que, durante a semana, a diretoria do Fortaleza anuncie os primeiros nomes de reforços para a continuidade da Série A do Campeonato Brasileiro.

O Fortaleza tem 10 pontos conquistados no Brasileirão e ocupa a 14ª colocação na tabela de classificação. No retorno da Série A, após a Copa América, o Leão do Pici enfrenta o Avaí, a partir das 17 horas, na Arena Castelão, no sábado (13). Esta será a 10ª rodada da competição.

Em casa

“Acho que temos uma partida muito importante contra o Avaí no Castelão e é aquilo que a gente vem falando: não perder pontos em casa e nem contra o Avaí, que faz parte do nosso campeonato. Então, temos tudo para trabalhar forte nesses dias para, quando começar, estarmos 100%”, afirmou o lateral-esquerdo Carlinhos, titular na equipe comandada por Rogério Ceni.