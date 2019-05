Fortaleza enfrenta Athletico/PR nas oitavas de final da Copa do Brasil

Único representante cearense disputando as oitavas de finais da Copa do Brasil, o Fortaleza enfrenta o Athletico/PR. O sorteio aconteceu na tarde desta quinta-feira, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). É a primeira vez que as equipes se enfrentarão por uma competição que não é a Série A do Brasileiro.

Sem ter disputado nenhuma das fases anteriores, o Tricolor do Pici, por ter sido campeão da Série B 2018, já entra nas oitavas.

Na última quarta-feira (1) as equipes se enfrentaram em jogo válido pela segunda rodada da Série A do Brasileirão. Com gols de Edinho e Wellington Paulista, o Leão venceu por 2 a 1, na Arena Castelão. A disputa entre os clubes está bem acirrada já que, em oito jogos, são três vitórias para cada um e dois empates.

O jogo de ida acontece na Arena Castelão enquanto o jogo de volta acontece na Arena da Baixada, em Curitiba/PR. Horário e data ainda serão divulgados pela CBF. As datas-base dos jogos são dias 15, 22 e 29 de maio e 5 de junho.