Fortaleza encaminha contratação do meia Luiz Henrique, do Flamengo

O Fortaleza está perto de anunciar a primeira contratação para 2020: trata-se do meia Luiz Henrique, do Flamengo, de apenas 20 anos. A informação foi publicada pelo portal O Dia, do Rio de Janeiro, e confirmada pelo Diário do Nordeste.

As negociações estão bem avançadas e o Tricolor tem intenção de adquirir 60% dos direitos econômicos do jogador, estabelecendo contrato de dois anos de duração, até o fim de 2021. Os outros 40% permanecerão com o Rubro-Negro.

Detalhes ainda são alinhados para que a negociação seja concretizada e posteriormente oficializada pelo Leão do Pici, o que deverá ocorrer nos próximos dias.

Meia, canhoto e líder, Luiz Henrique foi capitão do Flamengo na categoria sub-20 e um dos destaques do Rubro-Negro nas conquistas do Campeonato Carioca e Campeonato Brasileiro da categoria.

O perfil do atleta agradou ao técnico Rogério Ceni, que deu o aval para o acerto com o jogador.