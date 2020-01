Fortaleza encaminha contratação do atacante David, ex-Cruzeiro

O atacante David está perto de ser anunciado como reforço do Fortaleza para a temporada atual. O jogador de 24 anos defendeu o Cruzeiro nos dois últimos anos e se desligou do clube mineiro através de uma liminar concedidade pela Justiça.

Visando reforçar sua equipe para as disputas do Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Sul-Americana e Série A do Brasileirão, o Tricolor do Pici encaminhou acerto com David. O atacante estava no Cruzeiro desde 2018.

No ano passado, o atleta marcou três gols em 48 jogos pela Raposa e foi um dos jogadores mais criticados no rebaixamento dos celestes à Série B do Campeonato Brasileiro.

Ponta de velocidade, David se descatou no Vitória em 2015 e foi comprado pelos mineiros em 2018 pelo valor de R$ 10 milhões.

Diretor de futebol do Leão, Daniel de Paula foi procurado pela reportagem do Diário do Nordeste no início de janeiro e confirmou o interesse no jogador. "É um nome que agrada ao Rogério, é um perfil que ao Fortaleza, a forma de jogo, ao modelo de jogo do clube", disse.

Até o momento, o Fortaleza contratou quatro peças. São eles: zagueiro João Paulo, volante Michel, meia Luiz Henrique e atacante Edson Cariús.

Após o empate sem gols com o Vitória no último sábado (25) pela Copa do Nordeste, o técnico Rogério Ceni criticou a falta de reposição no elenco e cobrou a diretoria por contratações.

“Nosso time era baseado em velocidade. Perdemos três dos cinco velocistas que tínhamos. Tentamos no mercado alguns nomes, mas perdemos para concorrentes com maior poder aquisitivo. Começamos do zero agora. Estamos com novos nomes a prosperar. Espero que tenhamos um futebol parecido com o ano passado, mas devemos ter um time diferente”, disse o comandante leonino.