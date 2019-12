Fortaleza empata com Fluminense e não tem mais chances de Libertadores

No retorno ao Maracanã após 10 anos, o Fortaleza foi valente e trouxe um empate com o Fluminense em 0 a 0 nesta quarta-feira (4), pela 37ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O resultado, no entanto, encerra as chances do clube se classificar para a Libertadores - vale ressaltar que o Leão tem vaga assegurada na Sul-Americana.

Na tabela, o time tricolor soma 50 pontos e está em 9º. O fechamento da temporada ocorre domingo (8), às 16 horas, na Arena Castelão, contra o Bahia.

Já o Fluminense chega ao 5º jogo de invencibilidade e fica na 14ª posição, com 43 pontos. O último compromisso do ano é diante de Corinthians, no mesmo dia e horário do do Leão, mas em Itaquera, São Paulo.

O jogo

Os primeiros 45 minutos foram de muita transpiração. Com menos posse de bola, o Fortaleza se fechou no 4-4-2 e apostava no contra-ataque, tendo como referência Edinho pelo lado direito. Já o Fluminense tinha a posse, mas produzia pouco perigo para Felipe Alves - com exceção de uma finalização de Yony González.

Logo aos 17, o técnico Rogério Ceni ainda foi forçado a mexer: André Luís na vaga de Osvaldo devido lesão muscular. A saída diminuiu a velocidade leonina e fez os cariocas crescerem em volume, apesar das poucas chances. Aos 22, João Paulo ainda emendou uma bicicleta para fora.

Na volta do intervalo, o time leonino buscou adiantar a marcação e pressionar. Assim, conseguiu chances com Wellington Paulista e Romarinho, ambas de fora da área. Empurrado pela torcida, o Fluminense tentou responder no jogo aéreo, facilmente neutralizado pela defesa cearense.

A última cartada de Ceni foi Kieza na vaga de Wellington Paulista. A troca pouco interferiu no decorrer do confronto já que o zagueiro Paulão foi expulso aos 25 do 2º tempo, o que atrapalhou o desempenho ofensivo do Fortaleza. O prejuízo não foi maior porque Dodi, do Flu, também deixou o campo com vermelho. No fim, com duas defesas, Felipe Alves garantiu o empate do Leão no Maracanã.

Ficha Técnica

Fluminense 0x0 Fortaleza

Competição: Série A do Brasileiro

Data: 04/12/2019

Horário: 21h30

Local: Maracanã

Árbitro: Raphael Claus

Cartões amarelo: Paulão (FEC) e Yony (FLU)

Cartão vermelho: Paulão (FEC) e Dodi (FLU)

Fortaleza: Felipe Alves; Carlinhos, Paulão, Quintero e Tinga; Felipe e Juninho; Osvaldo (André Luís), Edinho, Romarinho (Bruno Melo) e Wellington Paulista (Kieza). Técnico: Rogério Ceni.

Fluminense: Marcos Felipe; Gilberto, Nino, Digão e Caio Henrique; Yuri, Dodi, Nenê (Nem) e Daniel; Yony González (João Paulo) e Marcos Paulo (Evanilson). Técnico: Marcão.