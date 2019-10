Fortaleza é superior, vence Avaí e entra na zona da Sul-americana

Em duelo de leões, no estádio Ressacada, Avaí e Fortaleza se enfrentaram, na noite desta quarta-feira (30), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Paulão, Romarinho e Wellington Paulista marcaram para o tricolor. Vinícius Araújo fez para os donos da casa.

Assim como o jogo de ida, na Arena Castelão, o confronto em Florianópolis terminou com a vitória do Leão do Pici. Resultado fez a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni subir para a 12ª posição, com 35 pontos, e entrar na zona de classificação para Sul-americana 2020.

O jogo

Em primeiro tempo de baixa qualidade técnica e muitas faltas, o Fortaleza, que teve maior posse de bola, desceu para o gramado com o resultado positivo no placar. Apesar das poucas chances de ambas as equipes, Paulão abriu o marcador para o tricolor os 22 minutos.

Em primeiro tempo com muitos erros de passes e poucas chances de gols, o Fortaleza deixou o gramado em Florianópolis vencendo por 1 a 0 com um golaço de Paulão. Em cobrança de falta da esquerda, Richard Franco tentou afastar de cabeça, mas bola acabou sobrando para Paulão. O zagueiro mandou de perna direita, mas viu a bola bater na defesa e voltar para ele, que teve tempo para ajeitar e arriscar uma bicicleta para abrir o placar com um golaço aos 22 da primeira etapa.

Os donos da casa ainda chegaram a balançar as redes aos 27 com Jonathan. Em lançamento ao ataque, Quintero se prepava para ficar com a bola quando foi derrubado pelo camisa 39 do Leão da Ilha que saiu de frente com Felipe Alves e mandou para o fundo do barbante, mas o árbitro já pegava falta sobre o zagueiro tricolor.

Diferente da primeira etapa, os dois times passaram a criar mais oportunidades. Logo aos cinco minutos, Vinícius Araújo, em posição legal, recebeu passe primoso de Douglas e deu um toquinho na saída de Felipe Alves para deixar tudo igual no marcador.

Mas a alegria dos donos da casa durou pouco tempo. Isso porque, dois minutos depois, Romarinho recebeu cruzamento de Wellington Paulista e escorou para fazer o segundo do Leão do Pici na partida.

O terceiro gol leonino veio para sagrar a vitória do leão cearense. Contando com vacilo da zaga do Avaí, Matheus Alessandro ficou com a bola, mas acabou sendo derrubado por Kude dentro da área. Artilheiro do Fortaleza e vice goleador da Série A com 12 pontos ao lado de Bruno Henrique, do Flamengo, Wellington Paulista cobrou no meio do gol e convertou, fazendo o terceiro da equipe cearense.

Com o resultado, o Fortaleza chegou aos 35 pontos e subiu para a 12ª posição, zona de classificação para a Sul-americana 2020. O Tricolor do Pici recebe o Atlético-MG, no sábado (2), às 17h, na Arena Castelão, pela 30ª rodada da Série A do Brasileirão.