Fortaleza é o único clube cearense no ranking da IFFHS de 2019; veja lista

O Fortaleza é o único clube cearense no ranking da Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS) de 2019. O time é o 14º brasileiro, o 2º nordestino e o 275º na lista final, somando 76 pontos. O índice é o mesmo obtido por Patriotas Boyacá (Colômbia), Bologna (Itália), Fiorentina (Itália), Honvéd (Hungria) e HJK (Finlândia).

Dentre as 400 equipes listadas, apenas 12 são do país. O outro representante regional listado é o Bahia, que ocupa a 208ª colocação, com 92, ao lado de Leicester (Inglaterra), Alianza Petrolera (Colômbia), Lanús (Argentina) e Crusaders FC (Irlanda do Norte).

O líder do ranking é o Liverpool, atual campeão da Champions League e do Mundial de Clubes. O IFFHS leva em consideração os resultados de todos os clubes do mundo nos últimos 365 dias. Confira top-10 e ranking com brasileiros:

Ranking Top-10

Liverpool (ING) | 316p Barcelona (ESP) | 293p Manchester City (ING) | 284p Flamengo | 275p Celtic (ESC) | 269p Valência (ESP) | 268p Ajax (HOL) | 249,5p Chelsea (ING) | 249p PSG (FRA) | 243p Wolverhampton (ING) | 236p

Ranking de clubes brasileiros