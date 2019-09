Fortaleza é o clube que mais mudou de técnico na era dos pontos corridos

Mais uma troca de comando. Com o retorno de Rogério Ceni, o Fortaleza passa a acumular 67 mudanças de técnico e 41 nomes desde o início da era dos pontos corridos da Série A. Segundo levantamento do GloboEsporte.com, o Leão é o clube que mais mexeu à beira do gramado dentre todos os integrantes da elite nacional.

Ceni chega ao Pici como o profissional com mais tempo à frente da equipe, totalizando 639 dias e 94 jogos - quando saiu para o Cruzeiro, era o 3ª técnico em atividade com mais tempo no cargo. Por ser o que mais troca, o Fortaleza também é o time que mandou o técnico embora de forma mais rápida. Em 2011, Ademir Fonseca, o "fogueteiro", deixou o Tricolor com apenas seis dias, sem sequer comandar o time em campo. O motivo foi uma proposta mais vantajosa do Goiás.

Zé Ricardo foi o último técnico tricolor antes da chegada de Ceni. Comandante venceu apenas uma partida em sete jogos Foto: Kid Júnior / SVM

Dentre os que mais passaram pela equipe cearense, o favorito é Hélio dos Anjos, que acumula quatro passagens. Em 2019, apenas nove clubes ainda não mudaram o técnico durante o Brasileirão: Atlético-MG, Athletico-PR, Bahia, Botafogo, Ceará, Corinthians, Grêmio, Internacional e Santos.

Somente nas últimas 24 horas, quatro mudanças já foram realizadas. Além de Ceni, que deixou o Cruzeiro para assumir o Fortaleza, após a demissão de Zé Ricardo, o treinador Fernando Diniz foi anunciado para o lugar de Cuca no São Paulo e Oswaldo de Oliveira acabou demitido do Fluminense. A Raposa, inclusive, fechou com Abel Braga.

Na próxima rodada, o Fortaleza enfrenta o Botafogo na Arena Castelão. O jogo está previsto para às 20 horas e marca a reestreia de Ceni pelo time.