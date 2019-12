Fortaleza é o 1º clube a apoiar profissionalmente um time de futebol em cadeira de rodas

O Fortaleza realizou mais um passo em prol da acessibilidade e da inclusão. Além de ter um interpréte de libras acompanhando as entrevistas e utilizar a descrição de imagens para audiodescrição com a iniciativa #PraCegoVer nas redes sociais, o clube se tornou o primeiro a apoiar uma equipe de Futebol em Cadeira de Rodas (Power Soccer) no Brasil.

Disputando o Campeonato Brasileiro da modalidade há quatro anos, o time conquistou o 2º lugar geral em 2019 com parceria do Leão, que formou o time Fortaleza Power Soccer. O presidente tricolor Marcelo Paz ressaltou que o esporte está crescendo no país e precisa de incentivo.

“Desde agosto vínhamos conversando com a equipe e firmamos a parceria em novembro. Esse apoio é importante porque com a visibilidade que um clube como o Fortaleza tem, pode transferir essa visibilidade para a modalidade que tem suas dificuldades, mas está crescendo no Brasil e como tem um time dentro do Estado que é competitivo e organizado, ficamos felizes em tê-los como parceiro do clube”, ressaltou o dirigente.

Vale ressaltar que o Power Soccer é o único esporte que promove a inclusão de pessoas com deficiências mais severas. Os atletas devem ter diagnósticos como paralisia cerebral, miopatias, amputações, lesões medulares, entre outros que os façam manipular cadeiras motorizadas para a prática do jogo.

Power Soccer

O Brasil é pioneiro da modalidade na América do Sul Foto: Renan Bittencourt / divulgação

O Power Soccer (Futebol em Cadeira de Rodas) surgiu na França, em 1978, com o objetivo de reabilitar jovens com deficiências severas. Um ano depois, o Canadá deu continuidade ao seguimento, desenvolvimento cadeiras motorizadas para a modalidade e fazendo com que o nome do esporte fosse reconhecido.

Por mais de 20 anos, o Power Soccer foi aperfeiçoado até tornar-se oficialmente esporte. Foi em 2006, também na França, que foi criado a FIPFA (Federação Internacional de Futebol em Cadeira de Rodas), unificando as regras do jogo. No ano seguinte, o esporte já tinha até sua primeira Copa do Mundo, que aconteceu em Tóquio, no Japão.

Na América do Sul, o Brasil foi pioneiro desse esporte. A modalidade chegou ao Ceará em meados de 2014, quando o atleta Tiago Pinto retornou de um intercâmbio nos Estados Unidos e arrecadou fundos para montar o primeiro e único time de futebol em cadeira de rodas do Nordeste, o Noho Power Soccer.