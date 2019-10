Fortaleza é homenageado no Senado Federal em sessão especial pelos 100 anos

Um dia antes do aniversário de 101 anos, o último do período centenário, o Fortaleza Esporte Clube foi homenageado no Senado Federal em sessão especial na tarde desta quinta-feira (17).

A sessão teve como presidente o senador Luis Eduardo Girão (Podemos-CE), ex-presidente do Tricolor, que em 2017 comandava o clube quando conseguiu o acesso da Série C para a Série B do Campeonato Brasileiro.

Estiveram presentes o presidente do Leão do Pici, Marcelo Paz, o presidente do Conselho Deliberativo, Demétrius Ribeiro, e também personagens marcantes na história do clube, como o ex-atacante Clodoaldo, e também a funcionária Toinha, que trabalha no clube há 49 anos.

"Vivemos um presente de muita gratidão. A gente só pode agradecer a Deus por tudo que o Fortaleza tem passado nos últimos anos, e tendo feito a sua torcida feliz com acesso, títulos, conquistas esportivas e sociais. Com três títulos dentro do Centenário, temos muito que comemorar", declarou o presidente Marcelo Paz.