Fortaleza é confirmado em torneio internacional com Arsenal e Chelsea

O Fortaleza está confirmado na 8ª edição da EuroCup 2020, principal torneio da categoria sub-13. O torneio será sediado na cidade holandesa de Delfzijl e contará também com participações de grandes clubes do futebol internacional como Ajax-HOL, Arsenal-ING, Bayern de Munique-ALE e Chelsea-ING.

A participação, no entanto, não é novidade para o clube cearense. Nesta temporada, o Leão também foi convidado para o torneio e conquistou o 2º lugar na fase de grupos. Jóia da base tricolor, Ruan Batista foi indicado o melhor atleta da competição.

Seletiva

Apesar de possuir categoria de base, o Fortaleza realizará uma seletiva para buscar novos talentos e inscrevê-los na competição. As inscrições ocorrem até 14 de novembro, com teste iniciado dia 15.

Os interessados devem enviar e-mail com nome completo do candidato, número da carteira de identidade e data de nascimento para eurocup2020@fortalezaec.net. O processo ocorrerá a partir das 8 horas, no CT B e S, na Avenida Engenheiro Agrônomo José Guimarães Duque, nº 1111, próximo ao Lago Jacarey.