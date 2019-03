Fortaleza e Ceará iniciam venda de ingressos para Clássico-Rei de domingo (10)

Ceará e Fortaleza iniciaram, no fim da tarde desta quinta-feira (7), a venda de ingressos para o primeiro Clássico-Rei do ano, que acontece no próximo domingo (10), às 16h, na Arena Castelão, pelo pela 6ª rodada da segunda fase do Campeonato Cearense. No Vovô, nesta quinta (7), as vendas estão ocorrendo apenas no Shopping Aldeotada. A partir da sexta (8), todas as lojas oficiais do clube estão vendendo normalmente.

Tricolores e Alvinegros poderão adquirir suas entradas em lojas oficiais de seus clubes. Mandante do jogo, apenas os sócios do Tricolor do Pici terão entrada garantida.

Veja abaixo os valores:

- Torcida do Fortaleza

Inferior Sul: R$ 50 inteira / R$ 25 meia

Premium: R$ 140 inteira / R$ 70 meia

Especial: R$ 70 inteira / R$ 35 meia

Superior Sul: R$ 40 inteira / R$ 20 meia

Superior Central: R$ 40 inteira / R$ 20 meia

- Torcida do Ceará

Superior norte e central: R$ 40 inteira / R$ 20 meia

Inferior central: R$ 60 inteira / R$ 30 meia

Inferior norte: R$50 inteira / R$25 meia