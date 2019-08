Fortaleza e Ceará estão entre as 6 melhores médias de público da Série A

Representantes cearenses na elite do futebol brasileiro, as torcidas de Ceará e Fortaleza têm feito bonito na disputa da Série A do Brasileirão. Com grandes públicos dentro de casa, os dois maiores clubes do Estado aparecerem entre as seis melhores médias de público da competição.

Ao fim da 13ª rodada, onde as equipes se enfrentaram e o time de Porangabuçu, mandante da partida, venceu por 2 a 1 diante de um público total de 38.421 - sendo 8.123 de tricolores e 30.298 de alvinegros -, o Vovô foi para a sexta posição com uma média de 26.279 apaixonados por jogo. O Tricolor do Pici, visitante no clássico, está na quinta posição tendo cerca de 28.852 torcedores presentes em confrontos como mandante.

Os números das torcidas de Fortaleza e Ceará ficam atrás somente de gigantes brasileiros como Flamengo (49.523), Corinthians (36.265), Palmeiras (32.516) e São Paulo (32.044). Logo atrás dos cearenses estão Bahia (25.458), Internacional (25.206), Fluminense (22.556), Cruzeiro (20.117), Botafogo (17.995), Atlético-MG (15.979), Vasco (15.330), Grêmio (14.921), CSA-AL (14.889), Athletico-PR (14.009), Goiás (13.395), Santos (11.450), Avaí (7.049) e Chapecoense (6.669).