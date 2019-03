Fortaleza e Ceará duelam no 1º Clássico-Rei Centenário; confira guia

Neste domingo (10), Fortaleza e Ceará entram em campo para o 1º Clássico-Rei Centenário. O duelo será pela sexta rodada do Cearense, às 16 horas, na Arena Castelão. O Diário do Nordeste prepara um guia rápido sobre o jogaço deste domingo. Confira!

Como chegam os times?

O time comandado por Lisca ainda está invicto em todas as competições (estadual, Copa do Brasil e Copa do Nordeste). O Fortaleza vem de uma goleada diante do Confiança pelo Nordestão, por 4 a 0.

Na tabela

Vovô tem 11 pontos na tabela, enquanto o Leão tem sete.

Prováveis escalações

O Fortaleza deve atuar com: Boeck; Tinga, Roger Carvalho, Quintero, Carlinhos; Felipe, Paulo Roberto, Dodô; Edinho, Júnior Santos, Osvaldo.

O Ceará deve ir a campo com: Fernando Henrique; Samuel Xavier, Valdo, Luiz Otávio, João Lucas; Fabinho, Juninho, Ricardinho; Felipe Baxola, Leandro Carvalho (Chico) e Roger.

Arbitragem

O árbitro será Rodolpho Toski, do Paraná, com os auxiliares Bruno Boschilia-PR e Fabricio Vilarinho-GO. O quarto árbitro é Luiz César Magalhães, e quinta árbitra Carolina Romanholi.

Sobre o 1º Clássico-Rei Centenário

Neste domingo, será o primeiro Clássico-Rei após o aniversário de 100 anos de história entre Fortaleza e Ceará. De acordo com o pesquisador Pedro Mapurunga, o primeiro Clássico-Rei aconteceu no dia 17 de dezembro de 1918. Neste duelo, o Vovô venceu o Leão por 2 a 0, em partida válida pela Liga Metropolitana Cearense. Enquanto a primeira vitória leonina sobre os alvinegros foi em 1920, por 3 a 1, já pelo Campeonato Estadual.

Ceni x Lisca

Os dois ainda não triunfaram em Clássico-Rei e estão de olho na vitória. Lisca chegou a elogiar o rival, Rogério Ceni, o chamando de "mito".

Esquema de segurança

O esquema de segurança para o primeiro Clássico-Rei de 2019, que ocorre no próximo domingo (10), vai contar com 571 policiais militares.