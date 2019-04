Fortaleza e Ceará divulgam valores de ingressos para primeira final do Cearense

Fortaleza e Ceará divulgaram, nesta quinta-feira (11), os valores dos ingressos para a primeira final do Campeonato Cearense. A partida acontece no domingo (14), às 16h, na Arena Castelão. O Tricolor é o mandante do jogo.

Assim como no ano passado, o campeão do Estadual será decidido em duas partidas com Clássico-Rei. Melhores colocados da segunda fase de grupo, Leão e Vovô fazem a grande final da competição estadual.

Líder com 19 pontos, o Ceará tem a vantagem de dois resultados iguais para se sagrar campeão. Já o Fortaleza, em segundo com 17, precisará vencer para levantar a taça do Cearense.

O Tricolor do Pici iniciou as vendas no início da tarde desta quinta (11). Já o Alvinegro de Porangabuçu aguarda que o seu rival, Fortaleza, envie os bilhetes para colocá-los a venda, segundo divulgou o departamento de comunicação alvinegro.

Veja abaixo os valores dos ingressos:

- Torcida do Fortaleza

Arquibancadas superior Sul e Central: R$ 40,00 inteira / R$ 20,00 meia

Arquibancada inferior Sul: R$: 50,00 inteira / R$ 25,00 meia

Especial: R$: 70,00 inteira / R$ 35,00 meia

Premium: R$ 140,00 / R$ 70,00

- Torcida do Ceará

Arquibancadas superior Norte e Central: R$ 40,00 inteira / R$ 20,00 meia

Arquibancada inferior Norte: R$ 50,00 inteira / R$ 25,00 meia

Arquibancada inferior Central: R$ 60,00 inteira / R$ 30,00 inteira