Fortaleza e Atlético-CE perdem e adiam classificação na Copinha

Em duelos válidos pela 2ª rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, Fortaleza e Atlético-CE foram derrotados por Votuporanguense-SP e Avaí-SC, respectivamente, na tarde desta segunda-feira (6). Agora, as duas equipes precisam vencer a próxima rodada para garantir classificação na fase seguinte.

No estádio Alberto Victolo, na cidade de Tanabi, o Tricolor do Pici foi derrotado por 2 a 0 pelo Votuporanguense e estacionou nos mesmos três pontos do Tanabi, time da casa, mas segue na vice-liderança do Grupo 9. Agora o Leão precisa vencer a equipe paulista para passar para a segunda fase da Copinha.

Então líder do Grupo 26, o Atlético-CE até começou vencendo a equipe do Avaí-SC com gol do atacante Inácio, mas sofreu o revés no placar e perdeu por 3 a 1, em Mauá. Com isso, a Águia da Precabura foi ultrapassada na tabela pela equipe catarinense, agora primeira colocada. Na próxima rodada, o time cearense precisa vencer para que passe para a fase seguinte da disputa.

As equipes voltam a campo na próxina quinta (9) pela 3ª e última rodada da primeira fase. O Fortaleza encara o Tanabi-SP enquanto o Atlético-CE encara o Andradina-SP. As duas partidas terão início às 15h15.