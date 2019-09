Fortaleza é absolvido no STJD por atraso em invasão de abelhas e 'cusparada'

O Fortaleza foi absolvido das três denúncias que constavam na Quarta Comissão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Em julgamento realizado nesta sexta-feira (20), o clube não precisará arcar com multa ou suspensão de jogadores. Os casos eram referentes aos jogos contra Fluminense e Internacional, ambos na Arena Castelão, pela Série A do Brasileiro.

Entre as punições, estão um atraso no jogo por enxame de abelha, o cuspe de um torcedor em um árbitro, além da expulsão de Bruno Melo. A referente ao lateral, expluso diante do Inter, já foi cumprida com uma partida de suspensão, o que o deixa liberado para atuar no duelo com o Palmeiras. A partida ocorre domingo (22), às 16 horas, na Arena Castelão, pela abertura do 2º turno. Confira a lista:

Artigo 2013 inciso I: Torcedor cuspir no juiz | De acordo com a súmula da partida, após o término do jogo com o Fluminense, “no momento em que a arbitragem se dirigia ao túnel de acesso ao vestiário, o árbitro Bráulio da Silva Machado e o assistente Bruno Boschilia foram atingidos por cusparadas na região do peito e braços, desferidas por um torcedor que se localizava na torcida da equipe do Fortaleza identificado pela polícia através do boletim de ocorrência”.

Artigo 206: Atraso no início do jogo devido abelhas | Contra o Internacional, o começo da partida foi retardado por “atraso de 19 minutos motivado por um enxame de abelhas localizado no mastro da bandeira de canto próximo aos assistente nº2”. A súmula diz ainda que a equipe de arbitragem conferiu o local antes do jogo e que, depois do ocorrido, o Corpo de Bombeiros foi acionado e tomou as medidas cabíveis.

Artigo 250§1º inciso: Expulsão de Bruno Melo | No duelo com o Internacional, segundo a súmula, o lateral foi expulso com segundo cartão amarelo por “tentar fazer um gol com a mão na bola de maneira intencional”.

Além das denúncias que entrarão em julgamento, outra ação foi movida contra o clube durante a semana. O Palmeiras solicitou ao STJD que a diretoria tricolor disponibilizasse ingressos aos visitantes com o mesmo valor fornecido ao mandante, ganhando a causa. Em contrapartida, o Fortaleza encerrou a comercialização de bilhetes para os visitantes na Arena Castelão.