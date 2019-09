Fortaleza doa camisa autografada para ajudar torcedor após incêndio

Uma tragédia que virou corrente do bem e alento para um reinício. É assim que a história de Bruno Fritz, torcedor apaixonado do Fortaleza, teve reviravolta graças à ajuda do clube, com participação determinante de um jogador em específico. Após perder a casa em incêndio, o motorista de aplicativo vê, em iniciativa do volante Juninho, a chance de recomeçar.

Na última quarta-feira (4), forte incêndio no apartamento de Bruno, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, acabou com quase tudo que havia no local. Apenas três bíblias e um livro de salmo sobraram. A história chegou aos ouvidos de um diretor do Fortaleza e do meio-campista Juninho, que se comoveu. Nesta quinta-feira (12), o motorista de aplicativo foi até o clube e recebeu camisa autografada pelo jogador para uma rifa, que será feita no jogo contra o Palmeiras, no dia 22 de setembro, na Arena Castelão, pela 20ª rodada da Série A do Brasileiro.

"Quando teve o incêndio na quarta passada, eu dei duas entrevistas. Em uma delas, na TV Verdes Mares, estava com a camisa do Fortaleza. Um torcedor compartilhou no Twitter. Um diretor do Fortaleza, Rubens Lima, me procurou. Pedi uma camisa para fazer uma rifa. Ele disse: "Eu tenho contato forte com o Juninho, vou pedir para ele autografar". Peguei no clube e vamos fazer", contou Bruno.

A rifa da camisa autografa por Juninho será online, mas ainda não está disponível em link. Por enquanto, as doações são recebidas por Bruno pelo contato (85-996851428). Além da camisa, ele vai receber ainda 30 livros autografados para fazer rifa ou vender direto do também torcedor do Fortaleza Bráulio Bessa, que participa do programa Encontro com Fátima Bernardes.

"A rifa vai ser online, com preço acessível, para quem tiver mais ou menos condições possa participar. Quem puder doar entra em contato comigo por esse telefone. O sorteio será na feito no jogo contra o Palmeiras", explicou.

Na última sexta-feira (6), um mutirão formado por amigos da família e dois funcionários da prefeitura de Caucaia limpou o apartamento. Bruno conta que está recebendo doações para construir um novo lar.

"Tudo o que está chegando para a gente são doações. Não nos negamos a receber nada. Uma força-tarefa no bairro, recebemos doações de telhas, madeira. Estamos aos poucos nos organizando para botar minha mãe no apartamento de novo".