Fortaleza divulga valores dos planos de sócio-torcedor para 2020; confira

Os planos de sócio-torcedor do Fortaleza sofreram atualização para 2020. Através das redes sociais, o clube divulgou a nova tabela de preços, que traz um comparativo com o investimento atual.

Aos interessados, os preços ofertados em 2019 serão mantidos aos que concluírem a adesão ou renovação até o fim de dezembro. Os pacotes oferecidos pela instituição são Leão do Interior, Leão Kids, Leão Fiel, Leão de Aço e Leão do Pici.

Dentre os planos, o que mantém o mesmo preço é o Leão pelo Brasil, que tem adesão única de R$ 50 e custo de R$ 24,90 por mês. A iniciativa concede o direito ao proprietário assistir a um jogo do Fortaleza fora de casa e um como mandante.

Segundo o site oficial do clube, o número de sócios do Fortaleza é de 33.393. O diretoria tricolor projetou faturamento de até R$ 18 milhões com o sócio-torcedor em 2019. Na próxima temporada, o time participa da Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Sul-Americana, Fares Lopes, Série A do Brasileiro e Campeonato Cearense.