Fortaleza divulga prejuízo superior a R$ 50 mil em jogos como mandante; torcedores criticam valores

No fim da tarde deste domingo (31), o Fortaleza surpreendeu a todos ao divulgar nas redes sociais que vem acumulando prejuízo nas partidas em que foi mandante em 2019. Através de uma nota oficial, o Leão do Pici divulgou que, somados os borderôs dos últimos dois jogos, um contra o Floresta, pelo Campeonato Cearense, e outro frente ao ABC/RN, pela Copa do Nordeste há um déficit de R$ 51.568,31.

A publicação causou surpresa e repercutiu mal entre torcedores, que repudiaram os dados e exigiram mais respeito. Na temporada, a média de público do clube é superior a 17 mil pessoas, sendo a 4ª maior do Brasil nos Estaduais, atrás apenas de Flamengo, Corinthians e Palmeiras - o número é de 19.212 pagantes no Campeonato Cearense.

Nos comentários, um dos argumentos mais utilizado é que o valor pago pelos sócios não entra na contagem dos borderôs. Outros pediram a transferência das partidas de menor porte para o Estádio Presidente Vargas (PV).

O próximo compromisso da equipe será contra o Guarany de Sobral, dia 3 de abril, às 21h30 na Arena Castelão, no jogo de volta pelas semifinais do Estadual. Na primeira partida, no Estádio do Junco, o Leão venceu por 1 a 0 e joga pelo empate para avançar à final.