Fortaleza divulga parcial de ingressos vendidos para confronto diante do Vitória: 9.908

Já são quase 10 mil ingressos vendidos para um dos jogos mais aguardados das quartas de finais do Nordestão. Fortaleza e Vitória entram em campo às 21h30 desta segunda-feira (10), na Arena Castelão. Mesmo sendo em um dia nada comum para quem costuma frequentar jogos de futebol, a expectativa é de casa cheia. Além da vendas das bilheterias, o Tricolor do Pici soma mais de 27 mil sócios torcedores e conta com boa parte desse número nas arquibancadas.

Sem vencer na competição, o clube baiano chega a Fortaleza com o propósito de eliminar a equipe comandada por Rogério Ceni com uma vitória simples ou até mesmo levar a partida para os pênaltis. São sete empates e uma derrota. Há somente uma partida nas fases eliminatórias, é tudo ou nada. Ida e volta somente na final.

O Fortaleza, que terminou como líder do Grupo A na primeira fase, não conta com Ederson pela primeira vez na temporada por conta de uma lesão no joelho esquerdo. Em contra partida, Ceni tem a volta do volante Felipe, que se recuperou de uma lesão. Quem avançar de fase, enfrenta o Santa Cruz-PE pela semifinal. Se passar, por conta da melhor campanha, o Leão seria o mandante do duelo.