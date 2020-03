Fortaleza disponibiliza atendimento online para cuidar da saúde mental dos funcionários

Além da preocupação para que seus colaboradores não sejam infectados pelo coronavírus, também tem sido trabalhada a questão mental para que as pessoas não entrem em depressão causada pela ansiedade. Através de dos setores Recursos Humanos, diretoria executiva e departamento administrativo, o Fortaleza tem buscado dar toda a assistência para os funcionários do clube. Para isso, o clube tem usado o serviço online para fazer atendimento aos seus trabalhadores.

"O Fortaleza tem se preocupado com a saúde mental de seus colaboradores nesse momento de pandemia. Hoje, o clube disponibiliza atendimento online aos seus funcionários onde é acolhida a problemática relatada, além de darmos orientações para amenizar ansiedade que é bastante comum nesse período," relatou Nara Alciane, coordenadora do RH do Tricolor do Pici.

Adotando as medidas aconselhadas pelos órgaõs de saúde desde o princípio, como a distribuição de máscaras para pessoas levemente gripadas, álcool em gel disponível e o afastamento de colaboradores em grupo de risco, a preocupação do clube agora gira também em torno dos cuidados da saúde mental para que, com a quarentena, a ansiedade não se torne uma depressão.

"É bem como, nesse momento, as queixas de estresse, medo, preocupação. Então, é feito uma escuta desse colaborador que entra em contato conosco e, dentro da sua realidade, temos auxiliado um estabelecimento de metas para deixá-los ocupados com indicação de filmes, livros, séries. Tudo o que possa fazer com que eles se ocupem nesse momento para que não seja dado espaço para pensamentos negativos que venham potencializar o quadro de ansiedade", disse Nara Alciane.

Apesar da quarentena, muitos têm trabalhado em suas residências. Desta forma, na segurança de suas casas, os colaboradores do clube têm unido o útil ao agradável. Além de estarem ocupando seu tempo ao invés de ficar no ócio, também há o lado onde os funcionários estão produzindo em prol da instituição.

"O home office tem sido um benefício de mão dupla. Nós disponibilizamos nosso serviço para aqueles que estão precisando nesse momento. A gente sabe que esse apoio se faz necessário da saúde mental. É importante para os que estão buscando esse serviço e não estão com condições por causa da inviabilidade de se deslocar, mas também é importante para a gente pois ficamos ativos, saímos um pouco desse ócio. O colaborador se sente cuidado e isso é importante para que a gente não perca esse ritmo. O que a gente pode, é importante que a gente disponibilize para o outro. É um momento para que, de forma, possamos fortalecer nosso vínculos".