Fortaleza desembarca na Argentina para enfrentar o Independiente pela Copa Sul-Americana

O avião com a delegação do Fortaleza, junto com torcedores e jornalistas, desembarcou por volta de 2h da manhã desta quarta-feira (12), no Aeroporto Internacional de Ezeiza, que fica a 32 km de Buenos Aires, na Argentina. A aeronave decolou da capital cearense às 20h e seguiu em voo direto para a Argentina.

Horas antes, a torcida tricolor fez um corredor de fogo na avenida do Aeroporto para incentivar a equipe. Rogério Ceni foi um dos mais ovacionados ao passar pelo saguão que também foi tomado pelos torcedores.

O Leão enfrenta o Independiente às 21h30 desta quinta-feira (13) pela jogo de ida da primeira fase da Copa Sul-Americana, competição que disputa pela primeira vez em sua história centenária.

Programação

O Fortaleza treina na tarde desta quarta (12) no campo do Clube Atlético San Lorenzo. Antes, dois jogadores concedem entrevista coletiva no hotel. O time ainda pretende fazer o reconhecimento do gramado do Estádio Libertadores de América nesta quarta.

Cobertura especial

O Sistema Verdes Mares terá uma cobertura diferenciada do Fortaleza na disputa contra o Independiente, na Argentina, pela Copa Sul-Americana. Será gerado conteúdo para todas as mídias (internet, jornal impresso, TVs e rádios).