Fortaleza demite preparador de goleiros a pedido de Rogério Ceni

Haroldo Lamounier não é mais preparador de goleiros do Fortaleza. A demissão foi definida nesta quinta-feira (13) e oficializada na manhã desta sexta-feira (14). O profissional substitiuiu o ex-preparador e ídolo tricolor Bosco, que saiu do clube devido a problemas particulares. Guto Albuquerque, ex-auxiliar do profissional, assume a função provisoriamente.

>Ceni diz que próximo reforço vai definir esquema da equipe

A expectativa da diretoria é apresentar o novo profissional na reapresentação do elenco, dia 25 de junho. Segundo o diretor de futebol tricolor, Daniel de Paula Pessoa, a decisão partiu de Rogério Ceni e pegou os dirigentes de surpresa, mas que o desligamento de Lamounier é normal e faz parte de readequações no plantel. De acordo com informações apuradas pelo Diário do Nordeste, o preparador de goleiros estava descontente com o tratamento recebido pelo treinador.

Haroldo Lamounier tem história na preparação de goleiros. Entre 2003 e 2017, exerceu a função no São Paulo, onde foi preparador do então goleiro Rogério Ceni. Em fevereiro de 2018, veio para o Fortaleza. Com um ano e quatro meses de trabalho, conquistou pelo clube os títulos da Série B, Campeonato Cearense e Copa do Nordeste.