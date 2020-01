Fortaleza: definidos valores dos ingressos para jogo contra o Independiente

O torcedor do Fortaleza conheceu os valores dos ingressos para o jogo contra o Independiente, da Argentina, nesta terça-feira (14). Em publicação nas redes sociais, o gerente de futebol do clube, Sérgio Papellin, informou que o preço do bilhete para a estreia do Leão na Sul-Americana é de 30 dólares, cerca de R$ 120.

A comercialização na Capital tem início no final do mês. Definido em sorteio, o duelo de ida ocorre no estádio Libertadores de America, dia 13 de fevereiro, às 21h30, enquanto a volta, na Arena Castelão, está prevista para o dia 27, no mesmo horário.

Em 2020, o Leão ainda disputa Campeonato Cearense, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Série A. O primeiro compromisso, no entanto, é diante do Vitória/BA, dia 25 de janeiro, às 16h, no Barradão, pelo Nordestão.