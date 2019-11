Fortaleza dá desconto na loja oficial equivalente ao público contra o Santos

O Fortaleza recebe o Santos nesta quinta-feira (28), pela 35ª rodada do Brasileirão, com um motivo a mais para a torcida encher a Arena Castelão. Com a Black Friday se aproximando, o clube vai dar desconto em suas lojas oficiais no valor equivalente ao público presente no estádio.

Para aproveitar a "Promoção elástico", basta apresentar o ingresso ou comprovante do check-in, valendo desconto na loja toda, com exceção nos produtos Tríplice e Tradição.

O último confronto entre as duas equipes terminou em um emocionante empate em 3 a 3 na Vila Belmiro, com o Fortaleza buscando a igualdade no placar nos minutos finais após sair perdendo por 3 a 0.