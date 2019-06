Fortaleza corre risco de assédio do mercado sobre os atletas

O súbito interesse de um clube asiático pelo atacante Marcinho, do Fortaleza - mas que pertence ao Internacional - colocou em relevo os efeitos que a chamada janela internacional de transferência de jogadores pode causar no Leão do Pici.

Sem o Fortaleza ter recebido nada de oficial, Marcinho continua treinando normalmente, mas a proposta surgiu e pode desfalcar o Leão, não apenas com Marcinho, mas com outros talentos do time.

A regra que se impõe é praticamente esta: jogadores que estão no clube, emprestados por outros grandes do futebol brasileiro, poderão até receber o mesmo convite endereçado ao Inter, por Marcinho.

No momento em que o time atravessa um bom momento, corre-se o risco de outros jogadores serem tirados do elenco. Já saíram o atacante Júnior Santos, que está se submetendo aos exames médicos no Kashiwa Reysol, do Japão; o zagueiro Patrick, que deve ir para um clube da Série B do Campeonato Brasileiro, possivelmente Vila Nova ou Guarani/SP; além deles, saiu o atacante Matheus Alessandro, que era emprestado pelo Fluminense, mas que foi negociado para o futebol da Coreia.

Na mira

É bem verdade que os atletas acima já estavam sem ser muito utilizados pelo técnico Rogério Ceni, porém, eles evidenciam a possibilidade de outros, que estão se destacando e que são emprestados, também tomarem igual rumo dos outros atletas.

O atacante Edinho, um dos principais do elenco atual do Fortaleza, está emprestado pelo Atlético/MG. Como se recupera de uma lesão no músculo adutor da coxa, poderá escapar da busca dos clubes de fora no mercado local.

Outro jogador emprestado pelo Atlético/MG é Dodô, que está começando a se destacar novamente, tendo feito uma boa partida na vitória sobre o Cruzeiro, pela 9ª rodada da Série A do Brasileiro.

Araruna

O volante Felipe Araruna veio emprestado pelo São Paulo. Revelação do Tricolor paulista aos 22 anos, o jogador tem sido muito utilizado pelo técnico Rogério Ceni.

O mesmo acontece com o centroavante André Luís, cedido por empréstimo pelo Corinthians. Com dois gols marcados sobre o Cruzeiro, o atleta reencontra aos poucos o seu futebol e desperta atenção.

O goleiro Felipe Alves foi contratado pelo Fortaleza e não veio por empréstimo, segundo informou o presidente do Leão, Marcelo Paz.

Vai e vem

Se a janela pode tirar jogadores do Fortaleza, também por ela poderão vir reforços para o Tricolor. Um zagueiro está com proposta do clube e atua no futebol do exterior. Especula-se o nome de Diego Galo, que está em Portugal.

Marcelo Paz disse que vai contratar com calma, visto que a janela se abre apenas no dia 1º/7. Foi assim que vieram para o Leão o zagueiro Juan Quintero, titular e o volante Santiago Romero, que ainda falta estrear na Série A.

“Não surgiu nada oficial sobre negociação do Marcinho, mas temos 10% de direitos de vitrine sobre ele. Quanto aos demais, vamos esperar que não surja mais nada e possamos tocar o projeto”, disse o presidente Marcelo Paz.