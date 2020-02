Fortaleza contrata zagueiro Tiago Bettim para elenco sub-20

O Fortaleza contratou o zagueiro Tiago Bettim para a equipe sub-20. O atleta de 19 anos é cria da base do Real Noroeste, do Espírito Santo, e chega por empréstimo até o fim da temporada.

Em 2019, o defensor foi destaque do time capixaba e despertou o interesse do Flamengo. No Rubro-Negro, no entanto, uma lesão atrapalhou o rendimento e o fez retornar para o Real Noroeste.

No Pici, Tiago foi integrado ao elenco na quarta-feira (5) e já treina com os demais jogadores. O novo reforço acompanhou a goleada do Fortaleza por 5 a 0 contra o Atlético/CE, pelo Campeonato Cearense, em um camarote da Arena Castelão.