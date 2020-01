Fortaleza contrata zagueiro João Paulo com contrato de cinco meses

O Fortaleza oficializou nesta quinta-feira (8) a contratação do zagueiro João Paulo. O contrato foi assinado por cinco meses e o atleta de 22 anos já participa dos treinamentos com o elenco profissional no CT Ribamar Bezerra.

Através de nota via assessoria, o clube informou que o defensor é canhoto e tem passagens pelo Paulista de Jundiaí e Boa Vista, de Portugal. Revelado pela Ponte Preta, apresenta 1,87m de altura.

Com o reforço, o técnico Rogério Ceni passa a contar com cinco zagueiros para 2020. Os remanescentes no plantel são: Quintero, Jackson, Paulão e Quintero.