Fortaleza contrata volante capitão da base do Palmeiras

O Fortaleza realizou a aquisição do volante Geilson, ex-Palmeiras, com contrato até o fim de 2020. O atleta de 18 anos chegou ao Pici na última temporada para participar da Copa São Paulo de Futebol Júnior e foi bem avaliado pela comissão técnica tricolor.

A aposta é também pelo rendimento apresentando no time paulista. Natural de Salvador, o jogador chegou ao Verdão em julho de 2017 e logo assumiu a titularidade e a faixa de capitão da equipe nas divisões de acesso. O volante participou do título do Mundial de Clubes Sub-17, da Copa do Brasil e do Campeonato Paulista da categoria.

O vínculo com o Palmeiras era até janeiro de 2021, mas a ausência de oportunidades no plantel principal fez as partes rescindiram o contrato. Em 2019, o Verdão não utilizou as peças da base no profissional, como o próprio Gabriel Verón, que ganhou espaço apenas com o título da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Sub-17.

Revelado pelo Vitória/BA, tem como principal característica a mobilidade. O detalhe na negociação é que o Fortaleza o anunciou oficialmente apenas ao divulgar a lista de relacionados para o duelo com o Caucaia, na terça-feira (28), pela abertura da 2ª fase do Campeonato Cearense.

A expectativa da diretoria é utilizá-lo na categoria de base, Taça Fares Lopes e também profissional. Desde a pré-temporada, o atleta participa dos treinamentos com o técnico Rogério Ceni.

Ficha técnica

Nome: Geilson Cerqueira Almeida

Nascimento: 15/06/2001

Posição: Volante

Pé preferencial: direito

Origem: Salvador, na Bahia

Clubes: Vitória/BA e Palmeiras