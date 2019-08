Fortaleza contrata meia colombiano para a disputa da Taça Fares Lopes

O Fortaleza anunciou, na noite desta quarta-feira (28), a contratação de mais um meia para o elenco. Trata-se do colombiano Fabian Zambrano, que estava no Bogotá FC, da Colômbia. Ele chega para as disputas da Taça Fares Lopes.

Fabian Zambrano tem 23 anos e seu contrato com o Leão do Pici vai até o final do ano.

A previsão é que o atleta desembarque na capital cearense nesta quinta-feira (29).

O Fortaleza volta a jogar pela Taça Fares Lopes no próximo sábado (31). O Tricolor enfrentará o Floresta, às 15h30min, no PV.

Com duas derrotas em dois jogos, o Leão do Pici é o lanterna da competição.