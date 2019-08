Fortaleza contrata coordenador das categorias de base do Vitória/BA

O Fortaleza já definiu um novo coordenador das categorias de base para a sequência da temporada. Após a saída de Antônio Garcia para o Fluminense, o time leonino fechou com Carlos Anunciação, que estava no Vitória/BA. O profissional desembarca na capital cearense próxima semana, onde irá trabalhar também com a captação e formação de jovens atletas.

No time baiano, Carlos soma os títulos de campeão brasileiro sub-15 (2010) e sub-20 (2012), além da Copa do Brasil sub-17 (2015). Com 53 anos, iniciou a carreira em 1984 e acumula passagem também no Bahia. Deixou a função apenas em 2017, quando se tornou olheiro do Palmeiras, mas logo retornou ao trabalho de formação nas divisões inferiores.

A gestão de Garcia na base revelou quatro atletas para o elenco profissional Foto: divulgação / Fortaleza

Com histórico de clube formador, o Fortaleza ganhou oito títulos na última temporada, entre elencos sub-13 e sub-20. A gestão na equipe tricolor também revelou quatro atletas para o elenco profissional comandado por Rogério Ceni: Kennedy (goleiro), Tião (meia), Coutinho (atacante) e Diguinho (zagueiro). O último foi emprestado ao Palmeiras, com opção de compra, ao término da temporada.

Formados na base tricolor, o goleiro Max Walef, o lateral esquerdo Bruno Melo e os atacantes Edinho e Osvaldo estão no plantel de Ceni desde o ano passado e foram importantes nas conquistas consecutivas da Série B, Cearense e Copa do Nordeste. Entre os torneios estaduais restantes, o Fortaleza ainda vai iniciar as disputas do sub-15 e a final do sub-20.

Próximos jogos

Sub-15 | 1ª fase

4/8 - Fortaleza x Pague Menos

15h30 - CT Ribamar Bezerra

Sub-20 | Semifinal

5/8 - Fortaleza x Pague Menos

15h30 - PV