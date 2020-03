O Fortaleza contratou um jovem atacante das categorias de base do Cruzeiro. Trata-se de Thiago Magno, de 19 anos, que jogou no Sub-20 do time mineiro até o ano passado.

Nascido em Brasília, ele começou no time homônimo da capital federal e foi artilheiro do Campeonato Brasiliense Sub-20 com dez gols em nove jogos, além de seis assistências, Thiago é atacante de lado e tem 1,75.

Na Raposa, era conhecido como Thiaguinho e assinou contrato com o Leão até 2021.