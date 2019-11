Fortaleza consegue efeito suspensivo junto ao STJD e partida contra o Bahia será de portões abertos

O Fortaleza conseguiu, no fim da tarde desta quinta-feira (28), efeito suspensivo junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela perda de dois mandos de campo, além de multa de R$ 20 mil por conta de confusões generalizadas no Clássico-Rei do último dia 10, na Arena Castelão.

Com isso, a partida contra o Bahia, na última rodada do Brasileirão, ocorrerá de portões abertos aos torcedores.

A expectativa da diretoria leonina era de que o efeito suspensivo fosse deferido, sobretudo pelo Ceará também ter conseguido êxito na ação, horas antes.

A decisão ocorre dois dias após o STJD punir Ceará e Fortaleza com a perda de dois mandos de campo e pagamento de multa de R$ 20 mil pelos conflitos que ocorreram no Clássico-Rei do último dia 10 de novembro, na Arena Castelão.

Com o efeito suspensivo, a pena está suspensa até que seja reanalisada pelo pleno do Tribunal.