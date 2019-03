Fortaleza confirma transferência de Madson ao CSA

A passagem do meia Madson pelo Fortaleza está próxima de um final. A informação foi confirmada pelo gerente de futebol tricolor, Sérgio Papelin, que revelou estar tudo um contrato de empréstimo com o CSA está fechado, com o jogando podendo ser anunciado no time alagoano até sexta-feira (22).

“Estamos só na parte burocrática. Acredito que até amanhã, a gente já esteja passando para o CSA conferir o que foi feito pelo nosso departamento jurídico. Se tiver tudo ok, falta assinar e devolver para a gente liberar o Madson no fim de semana”, explicou.

Contratado no fim do ano passado pela equipe cearense por R$ 750 mil, Madson atuou por 27 minutos pelo clube, quando entrou no segundo tempo diante do Barbalha, pelo Estadual. Com passagens por Volta Redonda, Santos, Caxias, América-RN, Athletico/PR e Al-Khor, do Qatar, o atleta de 32 anos chega ao CSA para a disputa do Campeonato Alagoano e Série A do Brasileirão.

Relação com Ceni

Quando Madson chegou ao Fortaleza, o técnico Rogério Ceni alegou que o meia estava acima do peso, além de estar lesionado, o que não o condicionava para estar em campo. Apesar do pouco tempo em campo, o comandante elogiou o atleta.

"Madson é um ótimo jogador tecnicamente. Tenho certeza que ele pode ser importante para o CSA. A característica de intensidade de jogo, que eu vejo, é o que difere, mas não é demérito da qualidade técnica dele. Nós vamos atrás de um jogador pra repor essa saída”, declarou.

A próxima partida do Fortaleza é diante do Moto Club, sábado (23), pela Copa do Nordeste. O jogo acontece no Estádio Castelão, do Maranhão, às 16h.