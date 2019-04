Fortaleza confirma contratação de Kieza para Série A

O Fortaleza oficializou na noite desta segunda-feira (22) a contratação do atacante Kieza. O atleta, que acumula mais de 130 gols em sua carreira, estava no Botafogo e vem por empréstimo até o final de 2019. Com passagens por Náutico, Bahia e Vitoria, o atacante tem a maioria de seus gols marcados em clubes nordestinos.

Pelo Botafogo em 2019, Kieza tem 11 jogos e um gol. Em 2018, pelo mesmo clube, foram 40 jogos e 10 gols. O atacante vivia uma fase complicada no time carioca. Marcou apenas um gol nos últimos seis meses, contra o Madureira, pela Taça Rio.

Antes disso, balançou as redes pela última vez ainda no Brasileirão do ano passado, contra o São Paulo, em 30 de setembro. No meio do jejum de gols, acabou ficando na bronca com a torcida e perdendo posição para Diego Souza, contratado pelo Botafogo em março de 2019.