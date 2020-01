Fortaleza confirma contato inicial com bilionário dono de clube grego

O Fortaleza confirmou que o presidente tricolor, Marcelo Paz, foi contatado por um representante do clube grego PAOK. O investidor seria o bilionário russo Ivan Savvidis, que tem interesse em investir milhões em algum clube brasileiro por influência de seu filho. O clube cearense, porém, alega que não houve desenvolvimento na conversa após o primeiro contato. Além do Leão do Pici, o russo teria interesse em investir no Paraná.

Confira a íntegra da nota do Fortaleza

"Sobre o interesse de investidores russos, o Fortaleza Esporte Clube informa: o presidente Marcelo Paz recebeu um contato inicial, de apresentação, via aplicativo de mensagens, de um representante do clube grego PAOK. Não houve qualquer conversa além disso. Com a clareza e transparência de sempre, manteremos a torcida informada em caso de novos contatos"