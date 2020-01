Fortaleza comunica venda de ingressos para jogo contra Independiente apenas em Real

View this post on Instagram

Os ingressos para a partida de ida da Sul-Americana, Independiente x Fortaleza, que acontecerá dia 13 de fevereiro, às 21h30, no estádio Libertadores de América, em Buenos Aires, Argentina, estarão disponíveis para venda nesta terça-feira (28), a partir das 12h, no Pici e na Loja Conceito (Av. Santos Dumont, 3000). ⠀ Cada pessoa poderá comprar até dois ingressos (CPF) no valor de R$ 140,00 CADA, com pagamento à vista, somente em espécie. Nesse valor estão embutidos a variação do câmbio e os impostos que o Fortaleza terá que pagar para converter em dólar o montante total que será encaminhado para o Independiente. ⠀ A logística foi definida pelo Independiente, o Fortaleza foi apenas um facilitador, visando dar maior comodidade para torcida Tricolor que vai à Argentina. Lembramos que, de acordo com o Artigo 21 do Regulamento de Segurança da Conmebol, no dia do jogo, não haverá venda de ingresso.