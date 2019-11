O Fortaleza comunicou o falecimento do ex-jogador Joaquim Gilberto Linhares Frota neste domingo (10). O atleta atuou pelo Leão entre 1985 e 1986.

Por meio de nota, o clube prestou condolências aos familiares e amigos do futebolista. O motivo do falecimento foi um câncer no pulmão.

A diretoria tricolor realizará um minuto de silêncio no jogo contra o CSA em homenagem ao atleta. A partida ocorre no próximo domingo (17), às 19 horas, na Arena Castelão, pela 33ª rodada da Série A do Brasileiro.