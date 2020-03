Fortaleza chega a acordo e jogadores vão diminuir salário, revela Marcelo Paz

A diretoria do Fortaleza chegou a uma resolução no impasse salarial dos jogadores durante a quarentena do novo coronavírus nesta sexta-feira (27). Após a recusa da proposta do Comissão Nacional de Clubes (CNC), por parte da Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol (FNAPF), em reduzir o salário dos elencos em 25%, a diretoria tricolor partiu para uma resolução individual e conseguiu abater parte do pagamento no mês de abril.

"Depois da crise a gente devolve esse dinheiro para os jogadores. O salário de abril, eles (atletas) renunciaram 10% em definitivo. E mais 15% para pagar depois", explicou o presidente leonino Marcelo Paz.

Como havia antecipado o Diário do Nordeste, a diretoria do clube também abriu mão de parte do salário para auxiliar as despesas no momento de ausência dos jogos. Sem receita por bilheteria ou venda de materiais, a instituição trabalha no limite para manter as gastos mensais, avaliados em R$ 9 milhões.

"É necessário fazer esses ajustes para que o clube possa honrar com seus compromissos. Não se pode matar a galinha dos ovos de ouro que é o clube", finalizou Paz.