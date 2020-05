Fortaleza chega a acordo com elenco e reduz salários de maio em 25%

O Fortaleza fechou um novo acordo com o elenco para redução salarial no mês de maio. A diretoria do Leão acertou a redução dos vencimentos em 25%. A informação foi revelada pelo presidente do clube, Marcelo Paz, durante participação no projeto Conexão SVM em Casa, do Diário do Nordeste.

"Fizemos um acordo semelhante (ao do Ceará) para o mês de maio, com redução de 25%. Conversamos com os jogadores e eles aceitaram. A medida é coerente, a legislação permite, os clubes estão fazendo, a sociedade toda está perdendo. Quando a cadeia (financeira) perde lá em cima, quem vem a baixo vai ter alguma perda, o nosso projeto é manter todos os empregos, colocamos 170 funcionários em suspensão de contrato com a Medida Provisória 936", declarou.

Segundo o dirigente, uma nota será publicada pelo time com a oficialização da medida. A ação visa amenizar o impacto nas receitas devido à pandemia do novo coronavírus - com a suspensão do calendário de jogos.

Em março, o time lançou uma Rede de Proteção ao Funcionário (RPF) para evitar qualquer demissão durante o período. Na época, diretores reduziram vencimentos e realizaram acordo com o elenco para diminuição dos salários até abril.