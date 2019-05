Fortaleza chega a 29 mil sócios-torcedores

O fato de ter se tornado campeão da Série B do Campeonato Brasileiro em 2018; campeão cearense de 2019; Estar disputando as semifinais da Copa do Nordeste; Por estar nas oitavas de final da Copa do Brasil e mantendo o técnico Rogério Ceni, o Fortaleza fez o seu número de sócios-torcedores disparar. Em três anos, o clube saiu de pouco mais de 4 mil torcedores, para os 29 mil atingidos na tarde desta quinta-feira (8).

O gestor do programa de sócios-torcedores, Gigiliani Maia, está eufórico com o resultado atingido e diz que ele é fruto de uma reestruturação interna do clube, voltada para o programa, afora outros fatores que fizeram o número de sócios subir.

"Em 2016, nós tínhamos pouco mais de 4 mil sócios e nesse período, o programa era vinculado a uma empresa externa ao clube, a OIA. O que fizemos, junto com vários dirigentes, foi trazer a administração do sócio para dentro do clube e isso ajudou no aumento que tivemos nesse período", disse Gigliani.

O dirigente aponta, que na administração do presidente Marcelo Paz, os olhares foram voltados para melhorar vários departamentos, inclusive colocando mais gente especializada em cada setor.

"Os setores trabalham juntos e para se ter uma ideia: temos 11 profissionais no marketing; 6 no setor financeiro; 6 no estoque, entre outros acréscimos, melhorando o atendimento", informou.

Basicamente, o Fortaleza tem cinco modalidades de sócios: Leão Fiel, Leão de Aço, Leão do Pici, Leão pelo Interior e Leão pelo Brasil. O fato de o torcedor adimplente do Fortaleza com dois anos de contribuição ininterrupta poder escolher o presidente do clube é apontado também como um incentivo a que haja uma maior participação dos associados.

O Fortaleza enfrenta o Santa Cruz/PE, às 21h30 desta quinta-feira (9) na Arena Castelão, pelas semifinais da Copa do Nordeste. Quem vencer, se classifica e se houver empate, cobranças de penalidades máximas até que se conheça o vencedor. Nesse momento, o clube disponibilizou um serviço de atendimento a novos sócios-torcedores.