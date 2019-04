Fortaleza campeão: faça download do pôster com a equipe vencedora do Campeonato Cearense 2019

O Fortaleza conquistou, no último domingo (21), o título de Campeão Cearense 2019, após vencer o Ceará por 1x0 na Arena Castelão. A conquista, que é a 42ª do Leão no campeonato estadual, deixa o time a três vitórias do principal rival, o Ceará, e acontece em um momento ainda mais especial para o tricolor, que está na Série A do Campeonato Brasileiro este ano.

Você pode fazer o download do pôster com a equipe vitoriosa do Fortaleza.

O Diário do Nordeste disponibiliza, também, três opções de wallpaper para celular, que podem ser baixadas nos links a seguir:



Opção 1



Opção 2



Opção 3