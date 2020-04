Fortaleza: balanço financeiro de 2019 mostra superávit de R$ 3,4 milhões

O Fortaleza divulgou, nesta sexta-feira (17), o balanço financeiro de 2019 com superávit de R$ 3,4 milhões. As principais fontes de receita do clube foram cota de TV, com R$ 31 milhões, e sócios-torcedores, com R$ 18,6 mi. Com o futebol profissional, o clube teve a maior despesa: R$ 69,3 milhões.

Com bilheteria, a instituição gerou R$ 11,8 mi, já com patrocínios foram R$ 7,5 milhões. Na transferência de atletas, o lucro foi de R$ 5,6 milhões. Em 2018, o clube havia tido um déficit, ou seja, prejuízo, de R$ 1,5 milhão. Confira os números completos.