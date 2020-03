Fortaleza apresenta e regulariza atacante Yuri César

O Fortaleza apresentou oficialmente o atacante Yuri César, vindo de empréstimo junto ao Flamengo até o fim da temporada. O atleta de 19 anos é tido como uma das principais joias do time carioca e chega com potencial de evolução sob o comando de Rogério Ceni. Regularizado logo depois de ser apresentado, Yuri já pode estrear pelo Fortaleza, caso o treinador queira, já no duelo diante do Pacajus, amanhã, pelo Campeonato Cearense, às 20 horas no Castelão.

O jovem atacante se mostrou empolgado ao chegar no Fortaleza e trabalhar com o técnico Rogério Ceni.

"Estou muito feliz com essa oportunidade no Fortaleza, time de torcida apaixonada. O Rogério Ceni é um ótimo treinador, o trabalho está sendo muito bom no clube. Espero agarrar a oportunidade o máximo que eu puder".

Multicampeão no sub-17 e sub-20 ao lado de atletas como Reinier e Vinicius Júnior - ambos negociados com o Real Madrid - o jogador é avaliado como uma promessa de grande peso na base rubro-negra. A expectativa é tanta que a diretoria do Flamengo renovou o vínculo de Yuri até o fim de 2023 e aumentou a multa rescisória para € 50 milhões (cerca de R$ 268 milhões na cotação atual). Ele atuou em 84 jogos pela base pelo Flamengo, e 4 no profissional.

Confiante, Yuri descreveu suas características e espera crescer ainda mais treinado por Rogério Ceni. Na apresentação no Fortaleza, o clube o descreveu como "o moleque é liso", por seu estilo de jogo.

"Minha característica é ser rápido, ótimo no um contra um. Eu procuro ir para cima, ser um ótimo finalizador. A minha vinda foi mais pelo Rogério Ceni, por ele trabalhar com garotos. Isso facilitou minha vinda para cá, essa escolha do Flamengo e do Fortaleza. É agarrar a oportunidade e dentro de campo fazer acontecer".