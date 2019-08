Fortaleza anuncia retorno de atacante Matheus Alessandro

O Fortaleza anunciou o retorno do atacante Matheus Alessandro. Em comunicado via assessoria, o clube informou que o jogador se recuperou de uma lesão no púbis e fica no Pici até dezembro de 2019.

Pertencendo ao Fluminense, o atleta deixou a equipe cearense em junho para se transferir ao Daejeon Citizen, do Coreia do Sul, mas foi reprovado nos exames médicos. Retornou então ao time carioca, onde foi tratado pelo departamento médico, e assinou novamente empréstimo com o Leão.

Sob o comando de Rogério Ceni, Matheus Alessandro entrou em campo nove vezes e somou as conquistas do Cearense e Copa do Nordeste. O jogador foi convidado pela comissão técnica para participar da preleção antes do Clássico-Rei deste sábado (3), mas acompanhará o jogo das arquibancadas.