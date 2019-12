Fortaleza anuncia renovação com Derley até o fim de 2020

O Fortaleza anunciou, nesta terça-feira (31), a renovação de contrato com o volante Derley até o fim de 2020. Aos 33 anos, o atleta atuou em 17 partidas na temporada e é considerado peça importante no plantel tricolor pelo ânimo transmitido ao elenco.

A chegada no Pici ocorreu em novembro de 2017, quando o time montava o elenco para a disputa da Série B do Brasileiro. Precisando cumprir suspensão, participou apenas da reta final do Campeonato Cearense e foi bancado pela comissão técnica.

Com a peça, Rogério Ceni fica com quatro atletas à disposição no setor: Felipe, Juninho e Nenê Bonilha. A reapresentação do plantel ocorre no dia 7 de janeiro, já no Centro de Excelência.