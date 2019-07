Fortaleza anuncia reforço de Nenê Bonilha para o Brasileirão

View this post on Instagram

Meia Nenê Bonilha reforça o Tricolor ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ O Fortaleza Esporte Clube acertou o retorno do meia Nenê Bonilha, de 27 anos, jogador que foi Campeão Brasileiro com o Leão no ano passado. O atleta chegou em julho de 2018 e foi titular em grande parte da temporada. Desta vez, estava atuando no futebol mexicano, no Tiburones Rojos de Veracruz, e chega com contrato até dezembro de 2020. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Ficha técnica: Nome: Luís Otávio Bonilha de Oliveira Posição: Meia Idade: 27 anos Naturalidade: São João da Boa Vista/SP Clubes: Paulista, Corinthians, Catanduvense, Avaí, Osasco Audax, Vila Nova, Rio Claro, Nacional/POR, Vitória de Setúbal/POR, Fortaleza, Tiburones Rojos de Veracruz/MEX