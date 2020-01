Fortaleza anuncia reforço de Luiz Henrique, volante da base do Flamengo

O Fortaleza oficializou nesta segunda-feira (20) sua 4ª contratação para 2020: o volante de 20 anos Luiz Henrique, da base do Flamengo. O jogador assina contrato com o Tricolor do Pici até dezembro de 2021, mas só se apresenta ao clube cearense no início de fevereiro, ao fim da Taça Guanabara. Nas redes sociais do Leão, o meia foi anunciado como uma "joia preciosa".

Campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2018, o jovem foi o capitão da equipe sub-20 rubro-negro ano passado, quando marcou 4 gols em 50 jogos. Luiz atua como meia centralizado, função em desfalque no Leão desde a saída do meia Dodô. Para a posição, o técnico Rogério Ceni conta com Mariano Vázquez, que vem treinando como ponta nesta pré-temporada.