Fortaleza anuncia novo supervisor das equipes de base

As equipes de base do Fortaleza tem nova supervisão. O ex-gerente de futebol do clube, Júlio Manso, volta ao clube depois de 4 anos, onde também já teve passagens no começo dos anos 2000. Júlio estava no Guarany de Sobral cumprindo a função de diretor de futebol e também já trabalhou na Federação Cearense de Futebol (FCF), ocupando o cargo de gerente de competições.

Neste Brasileirão, o Leão do Pici foi uma das equipes que menos utilizou atletas da base. Somente o lateral Bruno Melo, o meia Edinho e o atacante Osvaldo foram revelados pelo clube.